دبلوماسى سابق يطالب برؤية عربية موحدة اتجاه سوريا

علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على القمة العربية للرؤساء والزعماء في مدينة جدة السعودية.

وقال حجازي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن القمة العربية تاتي في وقت عصيب.

أضاف أن هناك ظروف عالمية ضاغطة ممثلة في حرب روسية أوكرانية للعام الثاني على التوالي وتفجر أوضاع إقليمية في الوطن السوداني والوضع في غزة.

وأشار إلى هناك بعض البوادر الإيجابية التي علينا أن نتمسك بها منها مشاركة الرئيس بشار الأسد: "نأمل أن تكون قمة وحدة تحديد الهدف والمصير".

وأوضح أن هناك أملا أن تكون قمة المصير المشترك قمة التعامل مع القضايا الدولية بعيدا عن الانشقاق وإعلاء الوحدة العربية.

أكد أنه يجب وجود رؤية عربية موحدة اتجاه سوريا"، متابعاً:"اجتماع القادة غدا في جدة هو أمر مهم جدا ومحمود وكيف تتبنى القمة العربية رؤى تعالج قضاياها من وجهة نظر عربية بعيدا عن الاستقطابات الدولية والتدخلات الإقليمية من خلال متابعة أعمال اللجان، والعلاقات العربية الإقليمية تشهد تحسنا بعد العلاقات والاجتماعات السعودية الإيرانية".