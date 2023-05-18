باحث: طريقة احتساب البنك الدولى لنسبة التضخم فى لبنان "أكاديمية"

قال الباحث الاقتصادي د. محمد الفحيلي إن الحديث عن التضخم في لبنان وإظهاره بأنه مشكلة المشاكل هو تبسيط لما يعانيه لبنان من أزمة اقتصادية ونقدية ومالية.

أضاف الفحيلي، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج المراقب عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الطريقة التي يحتسب بها البنك الدولي لنسبة التضخم هي طريقة أكاديمية بشكل كبير حيث يعتمد على سلة من المواد والسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن المواطن اللبناني منذ عام 2017 وما قبلها كان عايش رخاء متفحش، وعندما حلت الأزمة وبدأ المواطن يشعر بحرارتها بدأ يتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات النقدية والمالية، وبدأ يتجه نحو إعادة النظر بسلة الاستهلاك .

وأوضح أن طريقة تقييم الوضع الاقتصادي في لبنان، ففي عام 2022م فإن جزءا كبيرا من القطاع الخاص تأقلم مع المتغيرات الاقتصادية ودولر الإيرادات والنفقات، في حين كان يحتسب الدولار في الحقبة الزمنية الماضية، من قبل الجهات الدولية، على سعر الصرف الرسمي.

وأشار إلى أن انعدام الثقة بالعملة النقدية ينعكس على هيئة ارتفاع بالأسعار، كما أن انعدام الثقة في السلطة الداعمة للعملة الوطنية ينعكس ارتفاعًا بالأسعار، مشدداً على السلطات صاحبة الاختصاص في إطلاق عجلة إعادة الثقة بالمنظومة المالية والنقدية بلبنان حتى يتمكن المواطن اللبناني من تمويل فواتير الاستهلاك.