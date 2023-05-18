الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: طريقة احتساب البنك الدولى لنسبة التضخم فى لبنان "أكاديمية"

البنك الدولي
البنك الدولي

قال الباحث الاقتصادي د. محمد الفحيلي إن الحديث عن التضخم في لبنان وإظهاره بأنه مشكلة المشاكل هو تبسيط لما يعانيه لبنان من أزمة اقتصادية ونقدية ومالية. 

أضاف الفحيلي، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج المراقب عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الطريقة التي يحتسب بها البنك الدولي لنسبة التضخم هي طريقة أكاديمية بشكل كبير حيث يعتمد على سلة من المواد والسلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن المواطن اللبناني منذ عام 2017 وما قبلها كان عايش رخاء متفحش، وعندما حلت الأزمة وبدأ المواطن يشعر بحرارتها بدأ يتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والمتغيرات النقدية والمالية، وبدأ يتجه نحو إعادة النظر بسلة الاستهلاك .

وأوضح أن طريقة تقييم الوضع الاقتصادي في لبنان، ففي عام 2022م فإن جزءا كبيرا من القطاع الخاص تأقلم مع المتغيرات الاقتصادية ودولر الإيرادات والنفقات، في حين كان  يحتسب الدولار في الحقبة الزمنية الماضية، من قبل الجهات الدولية، على سعر الصرف الرسمي.

وأشار إلى أن انعدام الثقة بالعملة النقدية ينعكس على هيئة ارتفاع بالأسعار، كما أن انعدام الثقة في السلطة الداعمة للعملة الوطنية ينعكس ارتفاعًا بالأسعار، مشدداً على السلطات صاحبة الاختصاص في إطلاق عجلة إعادة الثقة بالمنظومة المالية والنقدية بلبنان حتى يتمكن المواطن اللبناني من تمويل فواتير الاستهلاك.

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة