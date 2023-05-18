مقرر الثقافة بالحوار الوطني: الهوية المصرية مرتبطة بالماضي والحاضر

كشف أحمد مجاهد مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى آخر تفاصيل ومستجدات جلسات الحوار الوطني.

قال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، إنه تم الاتفاق خلال جلسة اليوم على عدة أشياء أولها التنوع الخلاق فى أصول الهوية المصرية والموجود فى أقاليم مصر، إضافة إلى التنوع فى الحرف التراثية والغناء، وكيف نحن أفارقة وعرب ومع دول البحر المتوسط، وتحدثنا على شيء مهم كيف أن الهوية شيء ليست مرتبطة بالماضى فقط، ولكنه تتعلق بالحاضر والمستقبل، وهذا الجزء الذى ركزنا عليه اليوم، وهو ماذا يمكن أن نصنعه للهوية المصرية فى الجمهورية الجديدة".

وأضاف:"من ضمن الموضوعات كان هناك اهتمام بالحديث عن الحرف التراثية لأنها تجمع بين الصناعة والهوية فى الوقت نفسه، ولا بدّ من وضع خريطة للحرف التراثية بجغرافيا مصر وتطوير الحرف التراثية لتنميتها والمحافظة عليها من الاندثار".

تابع "الكلام فى الحوار الوطنى بكل لجانه أننا دائمًا ما نريد مخرجات تشير إلى استراتيجيات وخطط قابلة للتنفيذ، وكانت هناك مقترحات كثيرة ولكن ما يتم التوافق عليه هو ما يتم رفعه للرئاسة، ونحن نريد أن نعبر بالحوار الوطنى مرحلة التوصيات".