مقرر الأسرة بالحوار الوطني: الولاية التعليمية للأم لكن هناك تعنت من قبل المدارس

كشف نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، آخر تفاصيل ومستجدات جلسات الحوار الوطني.

قال البغدادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن الولاية التعليمية للأم، لكن هناك تعنت من قبل المدارس.

أضافت أن الدستور المصري في مادته 10 أكد أن الأسرة أساس المجتمع، موضحة أن حرص الدولة على تماسكها وترسيخ قيمها، ودعمها ضد التحديات المباشرة والظواهر التي ظهرت مؤخرا.

وأشارت إلى أن أهمية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تأتي من منطلق ان العلاقة بين الاسرة والمجتمع تكاملية بمعنى ان تماسكها يؤدي الى تماسك المجتمع وله دور في بناء المجتمع.