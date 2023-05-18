الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقرر الأسرة بالحوار الوطني: الولاية التعليمية للأم لكن هناك تعنت من قبل المدارس

نسرين البغدادي
نسرين البغدادي

كشف نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، آخر تفاصيل ومستجدات جلسات الحوار الوطني.

قال البغدادي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن الولاية التعليمية للأم، لكن هناك تعنت من قبل المدارس.

أضافت أن الدستور المصري في مادته 10 أكد أن الأسرة أساس المجتمع، موضحة أن حرص الدولة على تماسكها وترسيخ قيمها، ودعمها ضد التحديات المباشرة والظواهر التي ظهرت مؤخرا.

وأشارت إلى أن أهمية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي تأتي من منطلق ان العلاقة بين الاسرة والمجتمع تكاملية بمعنى ان تماسكها يؤدي الى تماسك المجتمع وله دور في بناء المجتمع.

مواد متعلقة

"أحلى قرار".. داعية يشكر وزير الأوقاف على مجالس الصلاة على النبى

هانى تمام: مجالس "الصلاة على النبى" تراث مصرى قديم

"المؤتمر" يطالب بنقل الولاية المالية إلى الأم بعد وفاة الأب

"التيار الإصلاحى" يطالب بفتوى صريحة حول ترتيب ولاية المال

"الوفد": مصر كانت فى حاجة لحوار وطنى لتعميق الديمقراطية

الإصلاح والنهضة: ملف العدالة الاجتماعية من أركان الدولة ويرتبط بكل محاور الحوار الوطني

الغرفة التجارية: الدواجن فى مصر من أجود الأنواع والمجمدة خالية من أى فيروسات

حسام هيبة: نعمل على منظومة رقمية للتيسير على المستثمرين

الأكثر قراءة

البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

رابط نتيجة رابعة ابتدائي فى محافظة الإسكندرية 2023

مصرع مهندس وإصابة عامل وسائق فى انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الشرقى بالمنيا

ضبط سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم

"يد الزمالك" تصفع الأهلى وتتوج بكأس الكئوس الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

وائل لطفي

اختيار مصر

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى فى إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة