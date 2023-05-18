الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تمدد احتجاز موظف سابق بالقنصلية الأمريكية 3 أشهر

روسيا وامريكا
روسيا وامريكا

قررت محكمة روسية، الخميس، تمديد حبس موظف سابق في القنصلية الأمريكية في فلاديفوستوك لمدة 3 أشهر بتهمة التعاون مع دولة أجنبية.

وأدانت الخارجية الأمريكية اعتقال روبرت شونوف الذي ورد هذا الأسبوع، وتم اعتقاله في فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادئ ونقله إلى موسكو ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل التهم، بما في ذلك أفعال شونوف المزعومة أو الدولة التي كان يشتبه في تعاونه معها، وفق وكالة اسوشتيد برس. 

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن شونوف مواطن روسي عمل في القنصلية في فلاديفوستوك لأكثر من 25 عامًا، وتم إغلاق القنصلية في عام 2020 بسبب جائحة COVID-19 ولم يتم إعادة فتحها مطلقًا.

وفي 2021، أمرت روسيا بفصل جميع الموظفين المحليين من المراكز الدبلوماسية الأمريكية في البلاد وقالت الوزارة إنه منذ ذلك الحين ، عمل شونوف في شركة عقدت عقدًا أمريكيًا لدعم السفارة في موسكو.

وبحسب التقرير، شونوف محتجز في مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة سيئ السمعة في ليفورتوفو في موسكو، كما احتجز في ليفورتوفو إيفان غيرشكوفيتش ، وهو مراسل أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال.

روسيا أمريكا محكمة موظف القنصلية

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