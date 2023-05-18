مقرر المحور المجتمعي: مستوى الحضور بالحوار الوطني "مميز جدًا"

كشف خالد عبد العزيز، مقرر عام المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، آخر تفاصيل ومستجدات جلسات الحوار الوطني.

قال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم إن مستوى الحضور كان متميزًا جدًا في أغلب الجلسات كتاب وصحفيين وأدباء وإعلاميين ونواب من مجلسى النواب والشيوخ وموضوع الهوية الوطنية كان متميزا والناس كانت حريصة على ان تدلى بصوتها وتحدث أكتر من 120 متحدثا من أساتذة الكليات كما قدمت الأحزاب بعض المقترحات ولم نشعر في اى وقت ان الناس غير منتبهة.

أضاف:"أرى أن العدد الكبير والمداخلات والالتزام بالوقت جعل هناك فرصة لصياغة المقترحات والآراء ومن حقهم يعملوا ورش عمل للمراجعة ورفع التوصيات لمجلس الأمناء الذى يمثل أيدلوجيات مختلفة وسيعيدوا مراجعة التوصيات، وإذا كانت هناك وجهات في المقترحات سيتم رفعها لرئيس الجمهورية في نهاية الحوار الوطنى إن شاء الله".

وأكد أنه لن تكون إعادة للجلسات ولا يوجد ما يمنع أن يكون هناك وجود لأعضاء مجلس النواب أو المنظمات لإعادة صياغة المقترحات، ومن الممكن يتم إذاعة تلك الجلسات، وأعتقد أنه يوم الخميس المقبل سيشهد قضيتين من أهم القضايا منها التعليم قبل الجامعى والزيادة السكانية وأعتقد أن الجلستين ستكونان ثريتان وستحظيان بمتابعة كبيرة.