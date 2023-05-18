جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين

شهد الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة حفل ختام الأنشطة الطلابية وتنصيب اتحاد طلاب الجامعة وتكريم الطلاب المتميزين للعام الجامعي الحالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال محمد زايد المشرف على كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، والدكتور خليل على خليل المشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور ولاء محمود الشريف وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، و جمال كمال عباس أمين عام الجامعة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وطلاب الجامعة.

وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نحو الاهتمام بالأنشطة الطلابية، فضلًا عن حرصها على تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

كما شهد الحفل حضور العميد مهندس محمد نصر الدين مدير المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، والدكتور حسام فخري مدير التنمية بجهاز مدينة أسيوط الجديدة كنائبًا عن المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وافتتح الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة مباركة لآيات الذكر الحكيم من القرآن الكريم، بالإضافة لفيديو يعرض أهم أنشطة إدارة رعاية الشباب خلال هذا العام. فضلًا عن بعض الفقرات الدينية والغنائية التي قدمها طلاب الجامعة.

وفي بداية كلمته قدم الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية متمثلةً في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دورها المهم في قيادة مصرنا الحبيبة نحو التنمية في شتى المجالات.

كما قدم خالص الشكر لأسرة جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية من نواب، وعمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة، والجهاز الإداري والطلاب الجامعة علي دورهم خلال هذا العام.

وأكد على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضًا تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظراً لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب.

كما وجه الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة رسالة إلى أعضاء إتحاد طلاب الجامعة بضرورة وضع الأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها نصب أعينهم وفي مقدمة خطة عملكم فهي السبيل الوحيد من أجل اكتمال دور الجامعة فى بناء شخصية الطالب وفتح مداركهم وتعزيز قدراته وإكتشاف مهاراته الفردية أو الجماعية، متمنيًا أن يكون على قدر المسئولية والتمثيل المشرف للجامعة في كافة المحافل الداخلية والخارجية.

وعلى الجانب الآخر أشار الدكتور على يوسف نائب رئيس الجامعة إلى الدور الفعال لإتحاد الطلاب، من أجل توصيل صوت زملائهم للإدارة العليا، بالإضافة إلى حرص الجامعة على تقديم كافة وسائل الدعم لهم لتقديم خدمة تعليمية مُتميزة تليق بهم.

وأضاف الدكتور جمال زايد المشرف على كلية تكنولوجيا العلوم الصحية أن إدارة الجامعة تسعى دائما لتوطيد أواصر التعاون بين طلاب الجامعة بكلياتها المختلفة، وتنمية روح العمل الجماعي فيما بينهم، من أجل تخريج جيل واعد من الشباب قادرًا على تحمل المسئولية.

ومن جانبه أكد الدكتور خليل على خليل المشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة على أن الإتحادات الطلابية هي مصنع القيادات المستقبلية، ونبض وصوت زملائهم الطلاب، لذا على إتحاد طلاب الجامعة العمل بجد من أجل تحقيق أهداف وأستراتيجية الجامعة متمنيًا لهم دوام التوفيق.

كما أضافت الدكتورة ولاء محمود الشريف وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الجامعة تولي إهتمامًا كبيرًا بالنشاط الطلابي، إيمانًا منها بأنه يساهم في بناء شخصية وقدرات الطلاب وإعداد جيل قادرًا على حمل راية مصرنا الحبيبة نحو التنمية.

وفي سياق متصل أضاف "العميد محمد نصر الدين" مدير المنطقة التكنولوجية أن هناك طفرة علمية وتكنولوجية هائلة تشهدها مصر في ظل هذه القيادة السياسية الرشيد. وأن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالتعليم التكنولوجي لإعداد خريج يواكب تطورات سوق العمل.

كما وجه الطالب محمود عاصم رئيس إتحاد طلاب الجامعة، خالص الشكر لقيادات الجامعة على تعاونهم وجهدهم المبذولة تجاههم، متمنيًا أن يكونوا على قدر هذه المسئولية، وأنهم سيسعون دائمًا لأن يكونوا عند حُسن ظن إدارة الجامعة.

وفي ختام الحفل كرم "الدكتور جمال تاج" رئيس الجامعة الطلاب المتميزون والمشاركون في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة (الثقافية، الاجتماعية، والرياضية) وغيرهم من المتفوقين عليمًا، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة، حتى يتسنّى لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس.

لافتًا أن التكريم أيضًا تضمن تقديم درع الشكر من الجامعة إلى كلا من: للعميد محمد نصر الدين مدير المنطقة التكنولوجية، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدنية أسيوط الجديدة على جهدهم وتعاونهم مع الجامعة.

كما وجه خالص الشكر والتقدير إلى إدارة رعاية الشباب بالجامعة، ولكل من ساهم في تنظيم هذه الإحتفالية المتميزة، مُتمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

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