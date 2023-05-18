الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حلم بوفاته".. مصطفى بكري يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقه

مصطفى بكري
مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة شقيقه محمود بكري، قائلًا:"عندما مرض، كان يعاني من السعال بشكل مستمر، استغربنا من ذلك وحاولت معه كثيرًا أن يذهب إلى المستشفى، لكنه كان مترددًا حتى وجد نفسه قد دخل إلى المستشفى".

أضاف بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع عبر فضائية صدى البلد:"بعد أيم قليلة، فوجئت بشقيقتي الدكتورة شادية تبلغني بأن شقيقي محمود الذي دخل المستشفى يوم 7 مارس، حلم حلمًا وأرسله إليها وقال لها لا تبلغي أحدًا به".

وتابع "قال شقيقي محمود في رسالته لشادية، يا شادية عايز أقولك إنت بس على حلم حلمت به الليلة، ومش عارف أفسّره حلمت إني قاعد في مكان مفتوح، مش عارفه فين، لكن كل اللي شفته في المكان سور، ومن خلفه بحر كبير لا أعرف في أي منطقة، وأنا واقف على مقربة من المكان جاءتني أمي بشحمها ولحمها لابسة شال قطيفة وجلابية لونها أسود غامق، لكنهم يلمعون من كثرة حلاوتهم ولا يبدو عليها أي آثار تعب وكأنها في الأربعين من عمرها، وعندما رأتني أخذتني في حضنها بقوة كانت رائحة الورد تخرج من ملابسها، وفضلنا نحضن في بعض من كتر الشوق لبعض وأنا أقول لها محتاج إليك يا أمي لا تتركيني أبدًا وخليكي معايا، وهى ترد عليا وتقولي مش هسيبك يا ولدي وهفضل جنبك على طول، وفجأ صحيت من الحلم واختفت أمي". 

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