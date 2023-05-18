الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول رئيس تونس وملك البحرين.. استمرار توافد القادة للمشاركة في قمة جدة

لحظة وصول ملك البحرين
لحظة وصول ملك البحرين إلى جدة

وصل الرئيس قيس بن سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال الرئيس التونسي، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ملك البحرين يشيد بقمة جدة 

 أكد ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أن انعقاد القمة العربية الـ32 في محافظة جدة، يمثل مناسبة طيبة لتبادل الرأي والتشاور وتعزيز التنسيق المشترك بين أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية؛ لدعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وقال في تصريح صحفي عقب وصوله اليوم إلى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ32،:" يسرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أن نعرب عن بالغ التقدير والامتنان لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة"، مشيداً بما يربط بين بلدينا الشقيقين من أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تستند على وشائج القربى والمحبة والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

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