الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أرسنال يمد عقد أرون رامسديل لفترة "طويلة الأمد"

أرون رامسديل
أرون رامسديل

أعلن أرسنال الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني، تمديد عقده حارسه أرون رامسديل، لفترة طويلة الأمد.

وانضم رامسديل لصفوف أرسنال قادمًا من فريق شيفيلد يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله توقيع رامسديل على عقد طويل الأمد.

وأعرب رامسديل عن سعادته بتوقيع عقده الجديد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"إنه فخر كبير وهو ما عملت من أجله، لا يهم إذا كنت في النادي لأشهر أو لـ4 سنوات، أريد أن أواصل العمل مع الفريق".

أضاف: "أنا أشعر بالضجيج للحصول على عقد طويل الأمد بعد عامين، هذا يعني أنه يمكن التركيز والأمل أن أحقق حلمًا آخر بعد سنوات أخرى، ومواصلة عيشي للحلم في النادي".

وعقد رامسديل الأول مع أرسنال كان من المقرر أن ينتهي بحلول 30 يونيو لعام 2025، مع إمكانية إضافة عام آخر في العقد.

وأشار النادي في بيانه إلى أن رامسديل عقد جلسة مع ديفيد سيمان، أسطورة النادي وحارس المرمى السابق للحديث عن العقد الجديد وأمور متعلقة بحراسة المرمى.

ولعب رامسديل 39 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الجاري، وتلقت شباكه 45 هدفًا، وخرج في 14 مباراة بشباك نظيفة.

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