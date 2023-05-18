الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد إمام عن والده: الزعيم ظاهرة استثنائية فى تاريخ الفن المصرى

محمد امام
محمد امام

احتفلت إذاعة "ميجا FM" من خلال برنامج "في حته تانية" الذي تقدمه المذيعة دنيا صلاح عبدالله في حلقة خاصة بالفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده.

وفي لقاء خاص مع الفنان محمد عادل إمام، والذي أكد أن الزعيم عادل إمام ظاهرة وحالة استثنائية في تاريخ الفن المصري.

وأضاف أن والده الفنان عادل إمام دائماً ما يقوم بتجميع الشباب في لوكيشن التصوير، ويضحك ويهزر معهم.

وتابع إمام: "عادل إمام بالنسبالي حاجة كبيرة جدًا، وأنا فخور جدًا إن أبويا عادل امام، وعاوز أقوله أنا بحبك جدًا".

يذكر أن الفنان عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الـ83، فهو من مواليد 17 مايو عام 1940، فهو زعيم الفن الذي بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962 بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث في مسرحية "أنا وهو وهي" عام 1962 في دور دسوقي أفندي، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

سبال شباب خاص حالة استثنائية تابع حمد عادل ظاهرة

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