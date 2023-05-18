إيقاف كلوب مباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه استرليني

فرض الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عقوبة على يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بسبب مباراة توتنهام هوتسبير.

وانتقد يورجن كلوب، حكم مباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير، ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الانجليزي، والتي انتصر فيها الريدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقرر الاتحاد الانجليزي إيقاف كلوب عن التواجد في الملعب لمباراتين وتغريمه 75 ألف جنيه استرليني.

ماذا قال كلوب بعد مباراة توتنهام؟

وانتقد كلوب بول تيريني، حكم مباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير قائلًا: "لدينا تاريخ مع بول تيريني، لا أعلم ما لدى هذا الرجل ضدنا، لقد قال إنه لا توجد مشكلة ولكن ذلك لا يمكن أن يكون حقيقيًا".

واستطرد:"لا أفهم الطريقة التي ينظر لي بها، ولكن مرة أخرى؟ لقد كان حكم مباراتنا ضد توتنهام في 2021 والتي كان يجب فيها طرد هاري كين، وأنا أحب اللاعب إنه لاعب مجنون ولا أريد أن يحصل على بطاقة حمراء ولكن كان يجب ذلك؛ أما مستر تيريني ،إنه حقًا رجل مخادع ومن الصعب فهمه".