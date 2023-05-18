أوسوريو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أسوان المقرر لها في الثامنة، مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 43 نقطة، ويأتي أسوان في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر– حسام عبدالمجيد– حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا– محمد أشرف "روقا"– أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: إبراهيما نداي- سيف الجزيري– مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد عواد ومحمد طارق ومحمود شبانة ومصطفى الزناري ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر وأحمد بلحاج وسيد عبدالله "نيمار" وسامسون أكينولا.