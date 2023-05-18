كيف يتم تناول العدالة الاجتماعية على طاولة الحوار الوطني؟

كشفت الدكتورة ثريا عبدالجواد، مقرر مساعد لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، تفاصيل العدالة الاجتماعية وكيف سيتم تناولها على طاولة الحوار الوطني، قائلة "إن لجنة العدالة الاجتماعية كانت ضمن اللجان المنبثقة عن المحور الاقتصادي التي تناقش وتبحث في أسباب اختلال العدالة في مجتمعنا".

أضافت ثريا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية dmc أننا كأي مجتمع آخر، فإن العدالة ليست متحققة بشكل كامل، حيث نعاني أزمة شديدة جدًا فيما يتعلق بالتفاوتات الاجتماعية والتفاوتات الطبقية، والكثير من الأشياء، لافتة إلى أن العدالة من منطلق العلم والإنسانية تتحقق من خلال أشياء كثيرة جدًا.

وأوضحت أنه تم تقسيم القضايا التي يمكن أن نتناولها في معالجة قضية العدالة الاجتماعية، تبدأ من أوضاع الحماية الاجتماعية، حيث إن الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة باعتبارها حق من حقوق المواطن وباعتبارها وظيفة من وظائف الدولة الأساسية لافتة إلى أن الحماية الاجتماعية في مصر لها إجراءات معينة تتعلق بالدعم وتطوير العشوائيات، والمشروعات القومية التي اعتبرت ضمن مكونات الحماية الاجتماعية.