قناة الناس.. أيمن الحجار: بر الوالدين فريضة من الفرائض كالصلاة والصوم (فيديو)

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن بر الوالدين فريضة من الفرائض التي لا ينفع الإنسان فيها أداء الأعمال الصالحة إلا إذا كان بارًا بوالديه وقال النبي “لا يدخل الجنة عاق لوالديه”.

وأضاف الحجار، الخميس، خلال لقائه فى برنامج "البيت"، المذاع عبر قناة “الناس”، أن علاقة الإبن بأبيه علاقة قوية جدًا، ولذلك فقد نبه القرآن الكريم لتلك العلاقة لأنها من الفرائض التي يؤديها الإنسان كالصلاة والصوم والزكاة حيث قال الله في كتابه “وقضى ربك الا تعبدوا الا اىاه وبالوالدين احسانا”.

وأوضح الحجار أن الإنسان يحرم نفسه من الجنة إذا كان عاق لوالديه ويعصي أمرهم ويؤذيهم بالكلام أو بغيره من الأمور المنهي عنها والسلبية المتواجدة في بعض البيوت

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.