الحوار الوطني.. محمود فوزي: مسائل الحضانة والولاية اجتهادات ناسبت عصرها

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الفقهاء اختلفوا في مسألة الحضانة والحنابلة وضعوا السن في الحضانة مرتفعا والعكس في الشافعية الذين رأوا أنها ولاية فوضعوا سنا منخفضا.

وأكد فوزي خلال تعقيبه في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها أن مسألة الحضانة والولاية وقانون الوصاية اجتهاد ناسب عصره ووقته، قائلا: “من يتحمل الطفل سوى والدته”.

جاء ذلك ردا على أحد المتحدثين الذي تناول رأي بأن تنتقل الحضانة إلى الأب بدلا من انتقالها إلى أم الأم، من منطلق مبدأ المساواة - بحسب قوله.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».