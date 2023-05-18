الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بيتر ميمي يبرز تأثير "الاختيار" على المصريين بالخارج.. ويحذر من محدودية توزيع الأعمال الفنية

المخرج بيتر ميمي
المخرج بيتر ميمي

أكد المخرج بيتر ميمي، أن مسلسل الاختيار كان له تأثير هام على أبناء الجاليات المصرية بالخارج، خاصة ممن لا يتحدثون اللغة العربية.

وقال خلال كلمته بالجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان "الثقافة والهوية الوطنية"، إنه يجب الاستفادة من الأعمال الفنية في ملفات هامة، مشيرًا إلى أن التجربة التركية في المسلسلات ساهمت في رفع معدلات السياحة.

وأوضح أن هناك محدودية في توزيع الأعمال الفنية، وذلك في نطاق مصر والوطن العربي، بعكس ما تستخدمه المنصات الأجنبية التي تقدم أعمالها، مشددا على أهمية التوزيع وتوصيل الثقافة عبر الأفلام والمسلسلات إلى الخارج، وهذا يتطلب عمل شاق، وجهد كبير، وهذا الأمر له عوائد كبيرة.

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت  إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات،  مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.

المخرج بيتر ميمي مسلسل الاختيار الجاليات المصرية اللغة العربية الثقافة والهوية الوطنية

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