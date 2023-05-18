عمرو فتوح: تعليق القيمة المضافة الـ5% على خطوط الإنتاج خطوة جيدة

قال عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصريحات وزير المالية بشأن تعليق القيمة المضافة 5% على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج خطوة جيدة، ولكن لا تكفى لتشجيع الصناعة، حيث إن إجمالي الضرائب على خطوط الإنتاج تبلغ 20%، وإلغاء هذه النسبة تفرق بشكل كبير مع القطاع الصناعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، كما أن إلغاءها حافز حقيقي لتشجيع نمو الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والصادرات.

وأوضح فتوح، أن قرارات وزير المالية ما هي إلا اختصار للأوراق والمستندات المطلوبة وهو أمر جيد، ولكن مطلبنا الأساسي وما نادت به كثيرا لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وجموع المجتمع الصناعي هو إعفاء كامل لخطوط الإنتاج والآلات للنشاط الصناعي من كل أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.

وقال فتوح: "تبنيت لسنوات مشروع إلغاء أي ضرائب على خطوط الإنتاج، وهذا المطلب الأهم لتشجيع وتحويل المستوردين إلى مصنعين وتحفيز دخول الشباب إلى قطاع التصنيع المحلي، وهذا ما طبقه بعض الدول المجاورة بناء على مبادرتي وحقق طفرة كبيرة في جذب رءوس الأمول وتشجيع الاستثمار الصناعي".

ولفت إلى أن إعفاء الآلات والمعدات الخاصة بالنشاط الإنتاجي من أي ضرائب أو رسوم سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للدولة أكثر بكثير من نسبة 20% ضرائب، بداية من فتح شركات جديدة وتشغيل الشباب وزيادة الطاقة الإنتاجية اللازمة لزيادة التصدير وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي لا بد أن تفكر وزارة المالية بشكل مختلف في دعم الصناعة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم ومصر.