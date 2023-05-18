"المؤتمر" يطالب بنقل الولاية المالية إلى الأم بعد وفاة الأب

عرضت داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، رؤية الحزب بشأن أحوال الولاية على المال.

وقالت داليا، خلال كلمتها في جلسة الأسرة وقضايا الوصاية على المال في الحوار الوطني، إن المرأة الأرملة ليس لها حق التصرف على الأموال، حيث إن الولاية تؤول إلى الجد أو العم، مشيرة إلى أن القانون به العديد من المشاكل.

وطالبت بإعادة النظر في التشريع المقبل بمراعاة تعديل قانون الولاية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة التعليم لدي السيدات وتولى المرأة المناصب القيادة مع إثبات كفاءتها ومهاراتها.

وتابعت: “وجدنا أن الفجوة الزمنية بين الجد والأم كبيرة، حيث إن الجد يحاول الحفاظ على أموال الطفل بفكرة، وبالتالي يقوم بحرمان الأطفال من الرفاهية التي يحتاجونها في تلك المرحلة التي يعيشونها، وأن القانون يظلم الأم في ولاية أموال أولادها". متسائلة: "لماذا الفشل قاصر على الأم في إدارة أموال أولادها وهل لو الجد فشل في إدارة الأموال سيتم محاسبته؟".

وطالبت بضرورة نقل الولاية المالية بعد وفاة الأب إلى الأم، وكذلك سرعة أعمال إجراءات النيابة الحسبية، وانفصال المجلس الحسبي عن المحكمة؛ حفاظًا على الحالة النفسية للطفل.