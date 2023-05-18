التعليم العالي: بحث فرص التعاون العلمي المُستقبلي مع وفد جامعة فودان الصينية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعتمد في محورها على تطوير التعليم الجامعي، وتدويل التعليم العالي، من حيث التعاون مع الجامعات الأجنبية والشراكة في منح درجات علمية مُشتركة أو مزدوجة وإنشاء فروع لجامعات أجنبية.

وفي هذا الإطار، استقبل د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، د. Chen Zhimin نائب رئيس جامعة فودان الصينية، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، وذلك بحضور د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، د. منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية اللقاء، أشاد د. مصطفى رفعت بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معربًا عن سعادته بلقاء وفد جامعة فودان الصينية، ومشيرًا إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبًا من تقدير واحترام للشعب الصيني، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي مع الجانب الصيني.

واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مسارات التعليم العالي المختلفة في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الجامعات المصرية بتقديم عدد من البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعات دولية تساهم في تحسين مؤشر التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، فضلًا عن إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية التي تقدم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.

وأشار د. محمد الشرقاوي إلى نماذج الجامعات الأهلية التي تواكب التقدم العلمي عالميًا، وتعد رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتقديمها لمستوى تعليم عالِ أكاديمي وتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تعمل على دعم الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة، واستضافة أفرع لجامعات أجنبية في مصر، ومنح شهادات أكاديمية مزدوجة، فضلًا عن الاستثمار في التعليم العالي.

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك مع الجامعات المصرية في مجال الموارد البشرية، والتكنولوجية، والعلمية، وتعزيز أطر التبادل بين جامعة فودان والجامعات المصرية.

ومن جانبه؛ أكد د. Chen Zhimin إن دوافع التعاون العلمي مع مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين، وكذلك في ضوء ما رصده الوفد عن قرب خلال زيارته للقاهرة في الفترة من ١٦- ١٨ مايو الجاري، من تطور نوعي في حجم وجودة التعليم العالي في مصر، مشيدًا بزيارته لجامعة عين شمس.

كما وجه نائب رئيس جامعة فودان الصينية د. Chen Zhimin، الدعوة للجانب المصري لحضور المؤتمر الدولي "Global Engdg"، خلال شهر أكتوبر القادم في الصين.