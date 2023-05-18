الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالي: بحث فرص التعاون العلمي المُستقبلي مع وفد جامعة فودان الصينية

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعتمد في محورها على تطوير التعليم الجامعي، وتدويل التعليم العالي، من حيث التعاون مع الجامعات الأجنبية والشراكة في منح درجات علمية مُشتركة أو مزدوجة وإنشاء فروع لجامعات أجنبية.

وفي هذا الإطار، استقبل د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم، د. Chen Zhimin نائب رئيس جامعة فودان الصينية، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، وذلك بحضور د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، د. منى هجرس الأمين المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة. 

في بداية اللقاء، أشاد د. مصطفى رفعت بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، معربًا عن سعادته بلقاء وفد جامعة فودان الصينية، ومشيرًا إلى ما تكنه مصر قيادة وشعبًا من تقدير واحترام للشعب الصيني، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي مع الجانب الصيني. 

واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مسارات التعليم العالي المختلفة في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الجامعات المصرية بتقديم عدد من البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعات دولية تساهم في تحسين مؤشر التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، فضلًا عن إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية التي تقدم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل. 

وأشار د. محمد الشرقاوي إلى نماذج الجامعات الأهلية التي تواكب التقدم العلمي عالميًا، وتعد رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتقديمها لمستوى تعليم عالِ أكاديمي وتطبيقي، بما يُسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تعمل على دعم الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة، واستضافة أفرع لجامعات أجنبية في مصر، ومنح شهادات أكاديمية مزدوجة، فضلًا عن الاستثمار في التعليم العالي.

كما ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك مع الجامعات المصرية في مجال الموارد البشرية، والتكنولوجية، والعلمية، وتعزيز أطر التبادل بين جامعة فودان والجامعات المصرية. 

ومن جانبه؛ أكد د. Chen Zhimin إن دوافع التعاون العلمي مع مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين، وكذلك في ضوء ما رصده الوفد عن قرب خلال زيارته للقاهرة في الفترة من ١٦- ١٨ مايو الجاري، من تطور نوعي في حجم وجودة التعليم العالي في مصر، مشيدًا بزيارته لجامعة عين شمس. 

كما وجه نائب رئيس جامعة فودان الصينية د. Chen Zhimin، الدعوة للجانب المصري لحضور المؤتمر الدولي "Global Engdg"، خلال شهر أكتوبر القادم في الصين.  

 

 

الأعلى للجامعات الأمين العام للمجلس البحث العلمي الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات التعاون العلمي التعليم العالي

الأكثر قراءة

قرار حاسم وسريع.. طيار بطل يغير مسار رحلة "مصر للطيران" لإنقاذ حياة راكبة

"مقتنيات فريدهايم وفيلا البارون".. كيف تحققت فكرة إنشاء أول متحف للفنون الجميلة؟

سافيو يهدد بشكوى الأهلى للفيفا بعد استبعاده من حسابات كولر

بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل صاحب محل حلويات بالقليوبية

اجتماع موسع لوزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان مع القيادات التعليمية بالمحافظة

بسمة دسوقى: الحوار الوطنى قدم حلولاً جذرية فى ملف الوصاية (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي