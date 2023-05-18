الاتحاد المصري للتأمين يُعلن ضوابط مسابقة "عزة عارفين للأبحاث" (تفاصيل)

ضمن ملتقى شرم الشيخ السنوي..

يعتزم الاتحاد المصري للتأمين تنظيم ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الخامسة لعام 2023 بأحد فنادق شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2023 بعنوان "صناعة التأمين: المضي قدما نحو تخطي العقبات "

ويعلن الاتحاد المصري للتأمين عن المسابقة البحثية "مسابقة عزة عارفين للأبحاث" بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته الخامسة لعام 2023، وتعتبر المسابقة البحثية جزءاً هاما من فعاليات الملتقى وإحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، حيثُ شارك بها في عام 2022 أكثر من 28 متسابق من دول متعددة، كما أنه تم نشر البحث الفائز بالمركز الأول العام الماضي بمجلة "استدامة" وهى أول مجلة دورية نصف سنوية تم إصدارُها تزامنا مع انعقاد مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر في نسخته الثانية بمدينة الأقصر بشهر مارس الماضي .

موضوعات المسابقة:

يقدّم الباحث موضوع المسابقة باللغة الإنجليزية، ويتناول إحدى محاور الملتقى لهذا العام، وهي:

1. التأمين الطبي وقانون التأمين الصحي الشامل.

2. كيفية التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.

3. تحديات واستراتيجيات تطوير نظام بيئي للتأمين التكنولوجي المستدام.

4. تحقيق الشمول التأميني على الرغم من ارتفاع تكلفة المعيشة من وجهة نظر شركات التأمين ومعيدي التأمين والوسيط.

5. شركة تأمين المستقبل الناجحة.

شروط التأهل للمسابقة:

1. ألا يتجاوز عمر المتقدم 50 عامًا في 17 سبتمبر 2023.

2. ألا يكون البحث المقدم قد سبق له الفوز بأي بحث أو مسابقة علمية أخرى.

3. أن يكون البحث مكتوباً باللغة الإنجليزية.

4. أن يكون البحث أصلياً وغير مقتبس (لا تزيد نسبة الاقتباس عن 20%)

5. ألا يكون المتسابق قد فاز بإحدى جوائز مسابقة ملتقى شرم الشيخ للعام الماضي.

6. أن يكون البحث موثقا علميا بالمراجع والمصادر.

7. الأبحاث المقدمة للمسابقة لا ترد سواء فازت أو لم تفز.

وتجدر الإشارة إلى انه يجب إرسال جميع البحوث المشاركة في المسابقة بحد أقصى بحلول منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الأول من أغسطس 2023، كما أنه سيتم تحكيم البحوث المقدمة من قبل لجنة تضم مجموعة من خبراء التأمين في مصر والعالم، وسوف يتم إعلان نتيجة المسابقة يوم 5 سبتمبر 2023.

الجوائز

يمنح الفائزون جوائز مالية بالإضافة إلى شهادات تقدير من اللجنة المنظمة لملتقى شرم الشيخ الخامس وفقاً لما يلي:

المركز الأول: 2500 دولار أمريكي

المركز الثاني: 2000 دولار أمريكي المركز الثالث: 1500 دولار أمريكي

وسوف يتم تسليم الجوائز في الحفل الختامي للمؤتمر، وستمنح اللجنة المنظمة الفائزين تسجيلاً مجانيًا للملتقى وإقامة مجانية خلال الأيام الرسمية للملتقى.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة قد أطلق عليها اسم الأستاذة “عزة عارفين " المدير تنفيذي بالاتحاد المصري للتأمين وخبيرة التأمين، تكريما لذكراها ولما تركته من بصمة وإنجازات في مجال صناعة التأمين طوال مسيرتها العملية التي تزيد عن أربعين عام، كما كانت صاحبة فكرة إقامة مسابقة علمية ضمن فعاليات الملتقى، وأشرفت بكفاءة واقتدار على تنظيم تلك المسابقة.