عضو مجلس الائتلاف المصري: هناك تشريعات حديثة تشكل منظومة حمائية للأطفال

الحوار الوطني..

أكدت زينب عبد الرحمن عضو مجلس الائتلاف المصري، أن هناك الكثير من التشريعات الحديثة التي تشكل منظومة حمائية للأطفال.

وأضافت زينب خلال كلمتها في الجلسة الثانية لمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في الحوار الوطني أن القانون عندما يتعارض مع الدستور استلزم وأوجب يجب معالجته، مشيرة إلى أن الأب بموجب القانون لديه الكثير من الصلاحيات المطلقة في حالة وفاة الأم وهو ما يعكس التمييز الصارخ ضد المرأة.

وطالبت بضرورة تفعيل دور لجان حماية الطفل لما لها من دور وأهمية كبيرة، وكذلك فصل النيابة عن المحاكم الظرفبة وفصل المجالس الحسبية عن المحكمة، بعدما أصبح حق للطفل من هو ١٥ سنة أن يقوم بتقديم الطلبات.

وأردفت: “هناك مجموعة ضخمة من القرارات والكتابات الدورية الواضح فيها الخلاف الدستوري، لذا يجب إصدار كتاب دوري بها لحين أخذ قانون بها، لافتة إلى أن معرفة النساء بالقانون ضعيفة وهنا وجب التعريف بالدور التعريفي لتنظيم المعلومات للنساء".

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية،بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة.