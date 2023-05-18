الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التيار الإصلاحي" يطالب بفتوى صريحة حول ترتيب ولاية المال

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عماد سلامة، ممثل التيار الإصلاحي الحر، إن الاستثناء الذي وضع في قانون الوصاية على المال في حالة الضرورة.

أضاف سلامة، خلال كلمته في جلسة الأسرة وقضايا الوصاية على المال في الحوار الوطني،:"لا بدّ من تقديم طلب لصرف مبالغ إضافية مرة أو مرتين في السنة، دون النظر إلى احتياج الوصي أو القاصر.

أشار إلى أن الإشكالية كلها في مدد الصرف وقيمة الصرف والخلاف في ترتيب الولاية من الأم إلى الجد، موضحًا أن جمهور الفقهاء يختلفون في الوصاية بين ذوي الأرحام والعصبة.

أكد أن هذا الأمر لا بدّ أن يرجع في فتوي صريحة من الأزهر في ترتيب الوصاية، حتى لا نقع في عوار مع الدستور؛ لأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هى البند الأول في الدستور.

وأوضح أن نفقة الصغير يتم تقييمها على المستوى المعيشي الذي يمر به القاصر، لافتًا إلى أن القاضي لا بدّ أن يكون له نص قانوني في الاستثناء بضرورة قضاء نفقة للصغير وفقاً للمستوى الاجتماعي الذي يكون فيه القاصر.

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