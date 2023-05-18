الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل صاحب محل حلويات بالقليوبية

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (مالك محل حلويات، مقيم بدائرة المركز) توفى إثر جرح طعني بالجسم.

بالانتقال والفحص وبسؤال (شقيق "المتوفى") قرر حدوث مشادة كلامية بين "المتوفى" و(أحد الأشخاص ونجل شقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز) بسبب قيام المتوفى بمعاكسة ابنة الأول، تطورت إلى مشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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