"الزراعة" و"البترول" تواصلان تنفيذ مشروعات التنمية بوادى فيران جنوب سيناء

واصل مركز بحوث الصحراء تعاونه مع شركة بترول “بلاعيم” في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمنطقة وادى فيران بمحافظة جنوب سيناء، تنفيذًا لتكليفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة البترول والثروة المعدنية.

وأكد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، في تصريحات له، أن المشروعات التنموية بوادى فيران تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بدمج أبناء سيناء ومشاركتهم الفعاله فى التنمية المجتمعية.

ومن جانبه، أشاد المهندس خالد موافى، رئيس مجلس ادارة شركة بترول بلاعيم، بالتعاون المثمر مع مركز بحوث الصحراء والذى يهدف الى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في وادي فيران، بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل من خلال زيادة مساحات الأراضى الزراعيه وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين في المنطقة.

وقد أفاد المهندس محمود أبواليزيد نائب المدير العام ومدير العلاقات الخارجيه بشركة أيوك أن هذه الأنشطه تقع فى إطار حرص شركة أيوك للقيام بدورها الفعال فى إطار المسئولية المجتمعية والتى تهدف الى تعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعيه والحفاظ عليها من خلال التعاون مع المؤسسات العلميه ذات الخبرات الكبيره فى المجالات التنموية حيث يمثل مركز بحوث الصحراء أحد أهم المراكز البحثيه فى مجالات التنمية الصحراويه.

وأكد الدكتور ايهاب زغلول، رئيس محطة بحوث الصحراء بجنوب سيناء، أن المشروع يهدف الى استصلاح مساحة 50 فدان تقريبا بمنطقة مكتب بوادى فيران بالإضافة إلى تصحيح الممارسات الزراعيه لمساحة 50 فدان وتقديم عدد 30 مشروع انتاج حيوانى (دجاج بياض – أغنام) وتوفير مياه للشرب من خلال انشاء عدد 3 محطات تحليه توفر مياه للشرب لـ 4 آلاف مواطن، اضافة الى رفع الوعى البيئى لسكان المنطقة من خلال تدوير المخلفات الزراعية وتدريب المزارعين على تنفيذ المكمورات العلفيه لانتاج السيلاج والمكمورات السماديه لانتاج الكمبوست والتى تهدف الى زيادة القيمة المضافه للمخلفات الزراعية.

وصرح العميد محمد أبوشادى، مدير عام التنمية المستدامة بشركة بتروبل، أنه تم تنفيذ استصلاح مساحة 10 فدان وتصحيح الممارسات الزراعيه لمساحة 10 فدان بالاضافة الى توزيع عدد 9 مشروعات دواجن بمنطقة مكتب وابوغراقد بوادى فيران وجارى استكمال الأنشطة الخاصة بالمشروع حيث من المتوقع تنفيذ جميع الأنشطه وتحقيق المستهدف من المشروع بنهاية يونيو 2024.

وأضاف دكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أنه بفضل هذه المشروعات، يتوقع أن يرتفع إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها في وادي فيران وذلك بفضل استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة وتربية الحيوانات مما سيؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين في المنطقه .