قرار حاسم وسريع.. طيار بطل يغير مسار رحلة "مصر للطيران" لإنقاذ حياة راكبة

غيرت شركة مصر للطيران، الناقل الوطني، مسار إحدى رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى واشنطن، بهدف إنقاذ حياة إحدى الراكبات.

في الوقت الذي كانت الرحلة MS 981 تجري بشكلٍ عادي، تعرضت راكبة، تُدعى هبة، لأزمة صحية مفاجئة، وبفضل شجاعة الطيار، الكابتن محمد غريب، تم اتخاذ قرار سريع وحاسم لتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية.

وقام الطاقم الطبي على متن الطائرة بتقديم الإسعافات الأولية للمريضة، في حين قدم الدكتور محمد بدر الدين عبدالمنعم والدكتورة باتريشيا أداوبي، اللذان تواجدا بالصدفة على متن الطائرة، الدعم والمساندة المستمرة لها.

وبفضل التعاون والجهود المشتركة، تمكن الفريق الطبي من استقرار حالة الراكبة وتأمين نقلها بأمان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. في موقف يعكس القيم التي تعززها شركة مصر للطيران، والمتمثلة في كون «سلامة الركاب» في مقدمة أولوياتها.

وبعدما تأكد الجميع من سلامة الراكبة «هبة»، تابعت الطائرة رحلتها من مطار مالبينسا إلى واشنطن. وبتصرفه الشجاع وقراره السريع، أثبت الطيار محمد غريب مدى التفاني والمسئولية التي يحملها تجاه سلامة الركاب.