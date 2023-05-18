"الوفد": مصر كانت فى حاجة لحوار وطنى لتعميق الديمقراطية

قال أحمد محمود الشريف، ممثل حزب الوفد في الحوار الوطني، إن مصر كانت في حاجة لهذه الحوار من أجل تحقيق وتعميق فكرة الديمقراطية والحرية بين جموع الشعب المصري.

أضاف الشريف، خلال كلمته في جلسة الهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن مصر لم تعتز طوال تاريخها كلها بهويتها الوطنية مثلما فعلت في العصر الحديث، لافتًا إلى أن مصر كانت أول دولة مركزية في التاريخ وسجل هذا الحدث عبر لوحات وأوراق البردي وقبور القدماء، وعلى الرغم من ذلك ظلت مصر موحّدة ولديها عنصرها الوطني الأصيل.

وأكد ممثل الوفد في الحوار الوطني، أن الاهتمام بتدريس الحضارة المصرية في المناهج الدارسية وآثارها على البشرية، بجانب عقد عدد من الندوات والمحاضرات من أجل مواجه الغزو الثقافي للدولة المصرية، مشددًا على عودة السينما المصرية لممارسة دورها الحقيقي بإنتاج العديد من الأفلام المعادية لمصر، فضلاً عن تطوير منصة لمواجهة غربية معادية مثل هوليوود.