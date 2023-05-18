النائبة أمل سلامة لـ"الدستور": تعديل قانون الوصاية حاجة مجتمعية مُلحة (فيديو)

قالت أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعديل قانون الوصاية أصبح حاجة مجتمعية مُلحة، وذلك لمنح الأم حق الوصاية الأول على الأطفال.

وتابعت "سلامة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن التعديلات على القانون يجب أن تشمل إنشاء صندوق وهيئة استثمارية لتنمية مال القصر، والحفاظ على قيمتها.

وانطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد زايد، مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وتخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

وناقش اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، العديد من القضايا، أبرزها مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني، أن نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية تأتي في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني، الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة، ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.