الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى حجاج يطرح "بنت الناس" أولى أغنيات صيف 2023 (فيديو)

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

طرح الفنان مصطفى حجاج أغنيته الجديدة للجمهور "بنت الناس" ليفتتح بها صيف 2023.

الأغنية من كلمات الجوكر وألحان أحمد عبده وتوزيع أسامة عبدالهادي وإنتاج NJ Music Production للمنتج هاني محروس.

ويقوم هاني محروس حاليًا بتحضير أغنيات جديدة أخرى مع حجاج، تمهيدًا لتقديمها للجمهور المصري بموسم صيف 2023.

وتألق مصطفى حجاج في حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات التي أقيمت بالرياض وقدم ديو مع المطرب أحمد عدوية وذلك في أغنية زحمة.

كان آخر أعمال مصطفى حجاج أغنية “بطليني” والتي طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهى من كلمات جمال الخولي وألحان إسلام رفعت وتوزيع أماديو، عود: إسلام الأبتي، ناي: محمد عاطف، ميكس وماستر: هاني محروس، وإخراج إسلام هشام.
https://www.youtube.com/watch?v=YP9nGJ2_2RI

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