الأحد.. افتتاح معرض "أهذا أنت حقًا؟" للفنانة نادية منير بمعهد جوته

ينظم معهد جوته القاهرة معرضًا للفنانة نادية منير تحت عنوان "أهذا أنت حقاً؟ ربما"، بمقر المعهد بجاليري تخشينة بوسط البلد، وذلك في السابعة من مساء الأحد المقبل.

ويستمر المعرض حتى يوم 23 يوليو ٢٠٢٣، حيث تفتح أبوابه يوميًا الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساءً.

معرض “أهذا أنت حقاً؟”

تقول الفنانة نادية منير، إن الأعمال تضيف بعدًا غير متوقع لمشروع استمر لعدة سنوات وقد بدأ بسؤال: أهذا أنت حقاً؟ قد تسأل هذا السؤال إذا نظرت إلى صورة تتعارض لتصوّرك للشخص الموجود فيها؛ أو هو سؤال ستحصل عليه إذا كنت تؤدي في صورة بشكل مختلف عما يتوقعه الآخرون منك.

ويتخذ المعرض، الإنترنت مساحةً لإلهامه ومصدرًا لمادته؛ يتتبع المؤثرات اليومية على إنتاج صورنا الذاتية، يعيد تخيلها بشكل هزلي، علّها تفسر كيف نرى أنفسنا وكيف يرانا الآخرون؟ ويعتمد المعرض في كل مراحله على الصور المُستبعدة من أرشيفاتنا الحية، لكونها غير لائقة أو كاشفةً أكثر مما ينبغي لها أن تكشف، لذلك نستبعدها ونحاول مرة أخرى.

عن الفنانة نادية منير

نادية منير فنانة بصرية تعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي وفن الفيديو، وتهتم في أعمالها الفنية بتمثيل الذات من خلال استكشاف جوانب الخصوصية والرقابة الذاتية ولغة الجسد في المجالين العام والخاص، وهى تعمل مع مجموعات فنية مختلفة تهتم بالمدينة وإنتاج الصور والأمومة وطرق تمثيل الذات.

عن معهد جوته

يعقد معهد جوته الألماني، عددا من الفعاليات، في إطار التبادل الثقافي الذي يدعمه المعهد، بالتعاون مع شركاء يمثلون مؤسسات حكومية وغير حكومية، ومبادرات اجتماعية مدنية في الدول المضيفة، كما يساهم المعهد في تأهيل، تقديم المشورة وربط المبدعين بعضهم ببعض، كما يساند بناء هياكل مستدامة في الاقتصاد الثقافي والإبداعي عن طريق إجراءات استكمال تعليم أصحاب وصاحبات المؤسسات الثقافية، أو نقل المؤسسات الإبداعية إلى العالمية.

كما يدعم "جوته" ربط صنّاع الثقافة في شبكة عالمية ويقدم المعهد للفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني أجواء حماية وحرية من أجل تهيئة المناخ لتبادل الرأي بلا قيود، فلا يدع الحوار الديمقراطي ينقطع في الأوقات الصعبة، وذلك على نظام اجتماعي ديمقراطي حر يتسم بسيادة القانون.