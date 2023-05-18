الخميس 18 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

15 عامًا لمتهم و10 سنوات لـ2 آخرين لقتلهم طفلا بالعاشر

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية 3 متهمين، الأول حضوريًا بالسجن لمدة 15 سنة والثاني غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات، والثالث غيابيا بالسجن 10 سنوات؛ لاتهامهم بقتل طفل بسبب خلافات سابقة بمدينة العاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامى زين العابدين والوليد حسين مكي، وأمانة سر أيمن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 354 لسنة 2023 جنايات ثان العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 50 لسنة 2023 جنايات كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "صلاح ع س س"، و"إبراهيم ع إ"، و"محمد ط أ"، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 10 أكتوبر الماضي، وبدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، وحال كون المتهمين الأول والثالث طفلين تجاوزا خمسة عشر عاما ولم يتجاوزا ثمانية عشر عاما وقت ارتكاب الواقعة، قتلوا المجنى عليه الطفل محمد جمال حسن جودة محمد خليل، عمدا مع سبق الإصرار.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا مخططا إجراميا بأن استدرج المتهم الثاني المجني عليه إلى محل الواقعة، وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحا أبيض "مطواة قرن غزال"، وتوجه المجني عليه لمكان الواقعة المتفق عليه مسبقا، وما إن ظفروا به حتى انهال عليه المتهم الأول طعنًا وضربًا مستخدمًا السلاح حوزته، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

الأكثر قراءة

جامعة بني سويف التكنولوجية تنظم ندوة بعنوان "دور المرأة في الصناعة والتكنولوجيا"

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إعادة إنشاء "معرض شباب مصر"

محافظ مطروح: توريد 20 ألف طن قمح خلال 20 يومًا

مُرشحة سابقة للنواب بالغربية: الحوار الوطني فرصة لتجميع الأفكار من كل طوائف الشعب

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر 2023

"ذبيح قليوب".. القصة الكاملة لنحر "حرب" أمام بناته الأربعة بسبب قطعة جاتوه (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

حكاية البطيخ الأصفر

محمد رفعت

محافظون وتجارب (1)

القس رأفت رؤوف الجاولي

التفكير الإيجابى

لواء. محسن الفحام

الحوار الوطنى.. وحقوق الإنسان

خالد حريب

قمة عربية على حد السيف

سيد أبو ليلة

فن إدارة الجمهور.. هكذا لقّن «مدبولى» الزعيم وسعيد صالح درسًا بـ«ريا وسكينة»

خالد عكاشة

خطة سلام إفريقية لإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية

عبد الرحيم طايع

محمد رمضان.. الحرية الفنية والقمع الثقافى!

صور

هنا العاصمة الإدراية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيست يمهد لإقرار قانون يحظر رفع العلم الفلسطينى

فلسطين: الاحتلال يستهدف الوجود المسيحى والإسلامى بالأراضى المُقدسة

فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وقف التصعيد الإسرائيلي