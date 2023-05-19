الكنيسة الأرثوذكسية: "المعلقة" كانت مقرا باباويا لـ14 بطريركا في مصر

يستعد المقر الباباوي بكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقب العودة من رحلته ذات الطابع الطبي التي انطلق اليها في دولة النمسا عقب انتهاء زيارته الرعوية والاخوية الي الفاتيكان والكنائس القبطية الارثوذكسية في روما.

وأطلق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذكسية، نشرة تعريفية بالمقر الباباوي ومراحله، وقال إن ابرز تلك المراحل هي المحطة الثانية للمقر البابوي والتي جاءت في كنيسة السيدة العذراء المعلقة خلال السنوات (1047 – 1320 ).

- نقل الكرسي البابوي الي كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة بمصر القديمة



وقالت الكنيسة القبطية، عبر موقعها إنه مع بداية الحكم الفاطمي علي مصر تم تأسيس مدينة القاهرة عام 969 م وتم نقل النشاط التجاري الي العاصمة الجديدة مما حدا بالبابا خريستوذولوس البطريرك 66 ( 1046- 1077 ) بنقل الكرسي البابوي الي كنيسة السيدة العذراء الشهيرة بالمعلقة بمصر القديمة

ولقد كتب المؤرخ الإنجليزي الشهير الفريد بتلر ( 1850- 1936 ) عن كنيسة المعلقة فقال عنها ” انها من أقدم الكنائس الباقية في مصر ؛ حيث تنتمي الكنيسة الصغرى الي القرن الثالث او الرابع الميلادي ؛ بينما ترجع الكنيسة الكبرى الي القرن السادس الميلادي ؛ ولعل سبب تسميتها بالمعلقة يرجع الي كونها مبنية علي أنقاض اثنين من البروزات في الحصن الروماني ؛ وهي مبنية علي الطراز البازيليكي الذي يتميز بوجود ثلاثة مذابح

وقال عنها المقريزي في خططه تحت اسم كنيسة المعلقة بمدينة مصر، في خط قصر الشمع علي اسم "السيدة "، وهي جليلة القدر عندهم ؛ ولقد استمرت الكنيسة المعلقة هي المقر الرسمي للكرسي البابوي حتي عهد البابا يؤانس الثامن البطريرك 80 (1300- 1320) باستثناء فترات قصيرة كان بعض البابوات يلجأون إلي كنيسة أبي سيفين بمصر القديمة ويتخذونها كاستراحة بديلة

و الباباوات الذين كان مقرهم الكنيسة المعلقة هم: