الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "تعليم النواب" يطالب بإنشاء مستشفيات جامعية لكليات طب الوادي الجديد والعريش

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن اللجنة ستطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للإسراع في التوجيه بإنشاء مستشفيات جامعية لكليات طب جامعتي الوادي الجديد والعريش، وإلغاء القرار السابق لمجلس المحافظين بعدم إقامة مستشفيات جديدة واستخدام المستشفيات القائمة في هذه المحافظات. 

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي مشروعات موازنه الدولة للعام المالي الجديد 2023- 2024 فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وكان الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش قد طالب بدراسة إنشاء مستشفي جامعي لكليه طب جامعه العريش، لاسيما وأنها ستخدم العريش وشمال سيناء، وهو نفس المطلب لجامعه الوادي الجديد. 

وقالت النائبة رغدة نجاتي، عضو اللجنة البرلمانية، إن جامعة الوادي الجديد حلم كان بعيد المنال تحول إلي حقيقة، فمن كان يريد أن يتلقى التعليم الجامعي من أبناء المحافظة  كان عليه أن يقطع شوطا كبيرا حتي جامعه أسيوط،  إلا أن هذه الجامعة ينقصها مستشفي جامعي فلا يستقيم الأمر بوجود كلية طب دون مستشفى.

وعلق بدر عثمان، ممثل وزارة التخطيط بتأكيده أن الوزارة ليس لديها اشكالية، بدليل إنه تم ادراج مخصصات سابقة لانشاء مستشفي جامعي بالوادي الجديد لكن قرار مجلس المحافظين ألغى الأمر.

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