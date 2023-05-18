عضو بالشيوخ: الوعي الجمعي دائمًا ما يظهر في الشدائد (فيديو)

قالت عايدة نصيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على هامش جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني إن الحوار عن مفهوم الهوية الوطنية من أهم ركائز المجتمع وهي جوهر نسيج الشعب المصري وهي مكون ثقافي وحضاري وتاريخي.

وأضافت:"الهوية المصرية عانت من وجود العديد من التغيرات السلبية، مشيره إلى أن هناك محاولات لغزو الهوية المصرية ونسب تصرفات لها سيئة، وحروب الجيل الرابع التي تحاول تفكيك المجتمع المصري، إلا أن الشعب المصري في كل كبوة يظهر وعيه الجمعي في إنقاذ هويته المصرية، كما حدث في عهد الجماعات المتطرفة.

وانطلقت جلسة الهوية الوطنية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، برئاسة الدكتور أحمد زايد، مقرر محور لجنة الثقافة والهوية الوطنية وتعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

وتخصص الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية

كما انطلق اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، منذ قليل، لتناقش قضايا أبرزها مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وذكر مجلس أمناء الحوار الوطني، أن نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية تأتي في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني، الجميع لمتابعة الجلسات، فهذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص والمجتمع عموما، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراء للأفكار المطروحة، ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.