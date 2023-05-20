حدث في مثل اليوم.. تذكار ظهور صليب من نور فوق الجلجثة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، لتذكار ظهور صليب من نور فوق الجلجثة.

وقال كتاب السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم من سنة 351م في زمن القديس كيرلس بطريرك أورشليم وفي عهد الملك قسطنطين الكبير ظهرت علامة الصليب المجيد وسط السماء نحو الساعة الثالثة من النهار ملتحفة بنور يفوق نور الشمس ممتدة فوق مدينة أورشليم من جبل الجلجثة إلى جبل الزيتون وقد رأي ذلك كل من كانوا في أورشليم وقتئذ فسارعوا إلى كنيسة القيامة مندهشين من عظم الآية وقد آمن حينئذ كثيرون فكتب البابا البطريرك إلى الملك قسطنديوس رسالة قال فيها: " أنه في أيام أبيك السعيد الذكر ظهر صليب من نجوم وسط السماء وفي أيامك ظهر أيضا الصليب ملتحفا بنور يفوق نور الشمس . ثم نهاه عن أن يتبع أمانة أريوس ورتب هذا العيد في دلال بيت المقدس وسارت عليه كل كنائس العالم وهي لا تزال تصنع تذكاره كل سنة.

من جهة أخرى، صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي لعيد نياحة القديس البابا أثناسيوس الرسولي، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس بقرية صهرجت الكبرى التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

وعقب قراءة الإبركسيس طيّب نيافته رفات القديس البابا أثناسيوس للمرة الأولى في كنيسته الجديدة، حيث تم تدشين الكنيسة في أكتوبر الماضي.