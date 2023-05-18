الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين بـ"خلية إمبابة الإرهابية" لـ14 يونيو

جريدة الدستور

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، إلى جلسة 14 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودُور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

يذكر أن الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، سبق وأن عاقبت متهم بالسجن المؤبد و10 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت بإيداع متهم بدور الرعاية لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة الإرهابية".

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