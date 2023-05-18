للمرة الأولى.. متحف الفنون الجميلة يعرض لوحات نادرة للمنظر الطبيعي

افتتح متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية معرض المنظر الطبيعي من الكلاسيكية إلى التجريد للمرة الأولى ضمن إطار احتفالية فعاليات اليوم العالمي للمتاحف.

وافتتح المعرض في إطار احتفالية اليوم العالمي للمتاحف ليتضمن مقتنيات المعرض 34 لوحة من مدارس فنية مختلفة معظمهم للمجموعة الاصلية عام 1906 للفنان الالماني السكندري ادوارد فريد هايم.

للمرة الاولى تعرض كنوز فنية منذ عام ١٩٠٦

قال الدكتور علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة ان مازال متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية يحوي كثير من الكنوز التي لم تظهر للنور منذ إنشاء المتحف عام ١٩٠٦، فالحكاية تعود الى عندما تبرع الفنان الالماني السكندري ادوارد فريد هايم من ثروته من الاعمال الفنية الى بلدية الاسكندرية لاقامة متحف للفنون بالمدينة لتكون في النهاية مجموعة من الاعمال الفنية التي تحوي أعمال من القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين للفنانين من جنسيات مختلفة واساليب ومدارس فنية متعددة.

تابع سعيد، لـ"الدستور" أن معرض المنظر الطبيعي الذي يعرض للمرة الاولى تعد خبيئة اخرى من خبايا متحف الفنون الجميلة حيث إنه يعرض مجموعة من أهم المقتنيات في معرض بانوراما لفن المنظر الطبيعي عبر العصور.

وأضاف أن هدف المتحف يتماشى مع السياسة ذاتها للمتاحف حول العالم حيث اتجه المجلس الدولى للمتاحف في السنوات الاخيرة نحو تأكيد فكرة الاستدامة بصورها المختلفة والعودة الى الطبيعة كنوع من المسؤولية المجتمعية في مواجه خطر التغيرات المناخية.

معرض المقتنيات النادرة متاح حتى يوم ١٥ يونيو

أشار مدير متحف الفنون الجميلة إلى أن المعرض يستقبل رواده حتى يوم 15 يونيو مجانا للتعرف على مقتنيات نادرة ترصد تطور المشهد الطبيعي عبر العصور في لوحات فنية غاية في الجمال.

فعاليات اليوم العالمي للمتاحف

وبدأت فعالية اليوم العالمي للمتاحف في متحف الفنون الجميلة بجلسة التكنولوجيا ورؤية مستقبلية لمفهوم المتاحف لتبدأ الجلسات بمحاضرات التكنولوجيا الرقمية ومستقبل المتاحف الافتراضية، التراث الثقافي المغمور بالمياة والمتاحف البحرية بين الواقع والمأمول، ثم افتتاح معرض مقتنيات متحف الفنون الجميلة

وتتواصل الجلسات بمحاضرات عن سياحة الفنون ودعم الاقتصاد الابداعي، استراتيجية الاستدامة بالمتاحف ودورها في دعم التنمية المجتمعية، استراتيجية الاستدامة البيئية في التنمية السياحية ، والفنون البصرية وذاكرة التاريخ.