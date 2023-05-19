غدا.. الأقباط يحيون التذكار الشهري لرئيس الملائكة ميخائيل

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية غدا السبت، بالتذكار الشهري لرئيس الملائكة الجليل ميخائيل.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، إن الكنيسة تحتفل بتذكار رئيس جند السماء الملاك الجليل ميخائيل الشفيع فى جنس البشر.

وقالت كيرستينا سمير، المرنمة المتخصصة في الترانيم التراثية، في تصريح خاص، ان الأقباط ينتظرون التذكار الشهر للملاك ميخائيل للتغني بترنمية شفاعتك وهي أشهر ترانيمه التراثية وتقول:

شفاعتك يا ملاك ميخائيل عند فادينا عمانوئيل.. دا انتا رئيس جند السموات وخادم رب القوات

يسوع ألبسك الاكليل وسماك اسم ميخائيل.. اسم غالي اسم عظيم اسم رئيس السمائيين

وهبك عزم ونصر كبير غلبت بيهم ابليس.. طرحتة داخل الجحيم بامر الاله العظيم

كل جنود الشياطين بيخافوا من ذكر اسمك.. لما نقول يا ملاك ميخائيل يجروا ويهربوا منك

احرسنا طول حياتنا من عدو الخير ابليس.. نهتف ونقول بالتهليل السلام لك يا ميخائيل

شفاعتك يا ملاك ميخائيل عند فادينا عمانوئيل.. دا انتا رئيس جند السموات وخادم رب القوات