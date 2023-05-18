الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

متحدث الرئاسة يكشف محاور كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية غدًا

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة بالدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي تُعقد بمدينة جدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي في جدة، بأن الرئيس سيلقي كلمة مهمة غدًا تتناول عدة محاور، أبرزها ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومقدراتها، مشيرًا إلى موقف مصر الداعم للحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها المنطقة.

وأضاف متحدث الرئاسة أن كلمة الرئيس السيسي ستتضمن في محاورها توحيد الصف العربي، لافتًا إلى أن الدورة الـ٣٢ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة جدة تعقد في ظرف دولي شائك وظرف إقليمي ليس في أفضل الأحوال.

وقال إن الأزمة السودانية تلقى بظلالها علي القمة، بالإضافة إلى الوضع في فلسطين، وهي القضية التي تأتي دائما في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها، والدولة المصرية تدخلت بقوة من أجل العمل على حلها.

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