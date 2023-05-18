الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد مطاردة عنيفة.. الأمير هاري ينجو من مصير والدته الأميرة ديانا بأعجوبة

هاري وميجان
هاري وميجان

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الأمير هاري واجه مطاردة عنيفة بالسيارات بعد أن حاول مصورين في نيويورك اللحاق به، عقب حضوره مع زوجته ميجان ماركل حفل توزيع الجوائز مع دوريا راجلاند والدة ميجان في نيويورك يوم الثلاثاء.

مطاردة كارثية

وقال المتحدث باسمهم إن "المطاردة الحثيثة" استمرت لأكثر من ساعتين وشملت "عدة تصادمات قريبة" مع سائقين ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك.

وفي إشارة واضحة إلى الحادث الذي أودى بحياة والدته، ديانا أميرة ويلز، قال المتحدث باسم الثنائي الملكي: تورط دوق ودوقة ساسكس وراجلاند في مطاردة شبه كارثية للسيارة على يد عصابة شديدة العدوانية من المصورين".

وتابع أن هذه المطاردة الحثيثة، التي استمرت لأكثر من ساعتين، نتج عنها العديد من الاصطدامات القريبة التي شملت السائقين الآخرين على الطريق والمشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك.

وأضاف المتحدث: "إن نشر هذه الصور، بالنظر إلى الطرق التي تم الحصول عليها بها، يشجع على ممارسة تدخلية للغاية تشكل خطورة على جميع المشاركين".

وقال مسؤولو شرطة نيويورك في وقت لاحق لقناة إن بي سي الأمريكية إنهم لا يعتقدون أن المطاردة كانت "شبه كارثية"، ولكن وصفوه بأنه "مشهد فوضوي قليلاً".

كما كشف جوليان فيليبس، نائب مفوض المعلومات العامة في نيويورك أن شرطة نيويورك "ساعدت" فريق الأمن الخاص للزوجين.

وقال إنه بينما كان سلوك "العديد من" المصورين "تحديًا"، وصل الدوق والدوقة "إلى وجهتهما ولم ترد أنباء عن وقوع اصطدامات أو استدعاءات أو إصابات أو اعتقالات فيما يتعلق".

وأعرب عمدة نيويورك، إريك آدامز، عن تعاطفه - واصفًا تصرفات المصورين بأنها "طائشة" و"غير مسؤولة" - لكنه قال إنه سيجد "صعوبة في تصديق" أن هناك مطاردة عالية السرعة لمدة ساعتين.

ديانا هاري مطاردة الأمير السيارات نيويورك ميجان

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