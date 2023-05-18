الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بحضور الأنبا أسطفانوس.. لقاء لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بإيبارشية ببا

الانبا اسطفانوس
الانبا اسطفانوس

نظمت إيبارشية ببا وسمسطا والفشن، لقاءً خاصًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء كنائس مدينة ببا وقراها، بكنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور الأنبا أسطفانوس أسقف الإيبارشية.

و بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، وألقى نيافته عظة القداس عن "الرجاء والسلام والهدوء".

وعقب القداس التقى الأنبا اسطفانوس بالطلبة والطالبات وألقى محاضرة عن "كيفية التصرف الحسن في أزمنة الضيق"، وتم تقديم وجبة أغابي على الحضور.

ومن المقرر أن يصلي نيافته لاحقًا قداسًا آخر، لطلبة وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية من أبناء كنائس مدينة الفشن وقراها.

 وصلى نيافة الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر وتوابعها، القداس الإلهي، في  كنيسة القديسين أثناسيوس الرسولي والأنبا بيشوي بالخصوص التابعة للإيبارشية، وذلك بمناسبة عيد نياحة القديس أثناسيوس الرسولي،  ورسم نيافته عقب صلاة الصلح اثنين من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية، هما الأب القمص يوسف ألفي كاهن الكنيسة ذاتها، والأب القمص أثناسيوس القمص توماس كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا موسى بالخصوص.

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