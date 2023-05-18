فاطمة سليم: أطلقت حملة تحت عنوان "آثار تستغيث" لإنقاذ أثارنا القديمة

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أنه لابد أن نستخدم كل أدوات القوة الناعمة لترسيخ الهوية في وجدان المصريين والحفاظ عليها، وعلي رأسها الاهتمام بالأثار القديمة.

وقالت سليم، خلال كلمتها بجلسة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، اليوم الخميس، إن الآثار المصرية هي شاهد حضارتنا وتاريخها، وتمتد من قدماء المصريين أو الفراعنة كما يطلق عليهم البعض، ثم تنصبغ باليونانية، والرومانية، والقبطية، ثم أخيرا الإسلامية بمراحلها المتعددة، موضحة أنها أطلقت حملة تحت عنوان "آثار تستغيث" لإنقاذ أثارنا المختلفة.

وكشفت أن هناك العديد من المناطق الأثرية وقعت تحت الإهمال والنسيان، علي مدار سنوات، متسائلة عن الـ 100 هرم التي تمتلكهم مصر، قائلة: "ليه بعضها مغلق تماما أمام الزيارة؟، لماذا لدينا أهرامات مدهشة مثل أهرام أبوصير، وجنوب سقارة، وغيرها مغلقة أمام الزوار؟، لماذا لا يعرف المصريين أن أهراماتهم ليست 3 أهرامات بل أكثر من 100 هرم؟.

وطالبت بضرورة أن تقوم وزارت التربية والتعليم، السياحة والآثار، الثقافة، باستغلال فترة الإجازة الصيفية عن طريق تقديم رحلات لطلاب المدارس لبعض الأماكن الأثرية والمعالم الحضارية داخل كل محافظة وفى مناطق الجمهورية بشكل عام وبأسعار رمزية للمساهمة في تعريف الطلاب بتاريخ وحضارة بلادهم.