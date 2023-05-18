الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بحضور 3 أساقفة في مارمينا.. السيمينار الثاني كهنة ميت غمر

الانبا صليب
الانبا صليب

نظمت إيبارشية ميت غمر، على مدار ثلاثة أيام، السيمينار الثاني لآباء إيبارشية ميت غمر في دير الشهيد مارمينا العجائبي بحضور الانبا صليب اسقف الايتابرشية والانبا كيرلس رئيس دير مارمينا.

تضمن السيمينار محاضرة ألقاها نيافة الأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة، وبعض الكهنة، وكانت المحاضرات عن أهمية النمو والثبات في العقيدة الأرثوذكسية.

هذا وكان قد صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي لعيد نياحة القديس البابا أثناسيوس الرسولي، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس بقرية صهرجت الكبرى التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

وعقب قراءة الإبركسيس طيّب نيافته رفات القديس البابا أثناسيوس للمرة الأولى في كنيسته الجديدة، حيث تم تدشين الكنيسة في أكتوبر الماضي.

كما صلى الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها قداسًا إلهيًّا، لأبناء وبنات الإيبارشية طلاب الثانوية العامة في كنيسة السيدة العذراء بالفكرية، مقر المطرانية.

شارك صلوات القداس عدد من آباء كهنة الإيبارشية، والكهنة المسؤولين عن خدمة شباب ثانوي، ثم القى نيافته كلمة روحية.

وكانت قد نظمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة أمسية علمية، أمس الأول، في مدرج الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

قدمت الدكتورة مِنَّن عبد المقصود الأمين العام للأمانة وأستاذة الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس عرضًا لنشاط وجهود الدولة في الاهتمام برعاية الصحة النفسية للفئات العمرية المتنوعة وذلك من خلال رفع الوعي بالصحة النفسية والاكتشاف المبكر وعلاج الاضطرابات النفسية والإدمان كما عرضت للبرامج والخدمات المتاحة على

فيما عرضت الدكتورة إيمان جابر استشاري الطب النفسي ومديرة إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة للبرامج المقدمة لتدريب الكوادر حول اضطرابات الطفولة وكيفية اكتشافها والتعامل الأولي معها ومهارات التواصل المطلوبة 

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