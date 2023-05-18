بحضور 3 أساقفة في مارمينا.. السيمينار الثاني كهنة ميت غمر

نظمت إيبارشية ميت غمر، على مدار ثلاثة أيام، السيمينار الثاني لآباء إيبارشية ميت غمر في دير الشهيد مارمينا العجائبي بحضور الانبا صليب اسقف الايتابرشية والانبا كيرلس رئيس دير مارمينا.

تضمن السيمينار محاضرة ألقاها نيافة الأنبا أغاثون أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة، وبعض الكهنة، وكانت المحاضرات عن أهمية النمو والثبات في العقيدة الأرثوذكسية.

هذا وكان قد صلى نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، القداس الإلهي لعيد نياحة القديس البابا أثناسيوس الرسولي، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية اليوم، في كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس بقرية صهرجت الكبرى التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة.

وعقب قراءة الإبركسيس طيّب نيافته رفات القديس البابا أثناسيوس للمرة الأولى في كنيسته الجديدة، حيث تم تدشين الكنيسة في أكتوبر الماضي.

كما صلى الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص وتوابعها قداسًا إلهيًّا، لأبناء وبنات الإيبارشية طلاب الثانوية العامة في كنيسة السيدة العذراء بالفكرية، مقر المطرانية.

شارك صلوات القداس عدد من آباء كهنة الإيبارشية، والكهنة المسؤولين عن خدمة شباب ثانوي، ثم القى نيافته كلمة روحية.

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