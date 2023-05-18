الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب الطب الشرعي لفحص جثة ربة منزل وطفليها بالمقطم

جثة
جثة

انتدبت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري، لبيان سبب وفاة ربة منزل وطفليها إثر نشوب حريق داخل منزلهم، وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وطلبت انتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الشقة، والوقوف على أسباب الحريق، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق شبّ داخل شقة سكنية في منطقة المقطم، ما أسفر عن مصرع سيدة وطفليها.

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