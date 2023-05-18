موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر 2023، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بعد انتهاء منافسات الدور نصف النهائي.

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان 2023

من المقرر أن يكون موعد نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان 2023، يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان 2023، على ملعب "أتاتورك الأوليمبي" في تركيا.

ويسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لتحقيق الفوز في المباراة النهائية والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، ليكون ثاني ألقابه هذا الموسم، خاصة في ظل اقترابه من حصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي.

ونجح مانشستر سيتي في التأهل للمرة الثانية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كانت المرة الأولى في موسم 2020-2021، ولكنه خسر أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف.

في المقابل، يرغب فريق إنتر ميلان الإيطالي، تحت قيادة المدرب سيموني إنزاجي، في تحقيق الانتصار أيضًا وحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويُعد تأهل فريق إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 13 عامًا، حيث آخر مرة توّج فيها باللقب كان في موسم 2009-2010.

مشوار مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

- وتأهل فريق مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه الكبير على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

- بينما تأهل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب مواطنه ميلان الإيطالي بنتيجة 3-0، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.