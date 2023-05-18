رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتكليفات جديدة

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات؛ شملت وكلاء كليات، ورؤساء مجالس أقسام علمية، في عدد من كليات الجامعة.

ووجّه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بالعمل وفقًا لأولويات جامعة أسيوط خلال هذه المرحلة، وتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وفق الرؤية الاستراتيجية لتطوير الجامعة، والمساهمة في استمرار تقدمها، وبذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي.

وتضمنت القرارات، تكليف أستاذين للقيام بأعمال وكيلين لكلية الخدمة الاجتماعية؛ هما: الدكتورة إيمان عبدالعال أحمد، بقسم تنظيم المجتمع؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام، وقيام الدكتور السيد عبد الحميد إبراهيم، الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة؛ للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك لمدة عام.

كما أصدر رئيس جامعة أسيوط، قرارًا بتعيين الدكتور حمزة عباس حمزة محمد، بقسم الأشعة العلاجية والطب النووى بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة؛ رئيسًا لمجلس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات، وقرارًا بتعيين الدكتور منتصر القللي أحمد علي، الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بالجامعة، رئيسًا لمجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، وقرارًا بتجديد الثقة في الدكتور أحمد مرتضى فكري، الأستاذ المساعد بقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص بكلية طب الأسنان؛ للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص بالكلية، وذلك لمدة عام.

وتولي جامعة أسيوط، اهتمامًا خاصًا بمستشفياتها، وتسعى إلى توفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في الإقليم، واستمرارا لخدمتها الصحية، حيث كشفت مستشفى الأطفال الجامعي، عن استقباله ٢٨١٥ حالة مترددة على العيادات الخارجية، خلال شهر أبريل الماضي.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أمير، مدير المستشفى.

واستقبل المستشفى ٨٠٤ حالات دخول، بالإضافة إلى استقبال ٨٠٤ حالات بالوحدات المختلفة خلال الشهر نفسه.