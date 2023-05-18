فريق قوة جديد في العائلة المالكة البريطانية.. ويليام يعوض غياب هاري

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن النظام الملكي البريطاني به نظام يدعى "فاب فور"، والذي يشكل مستقبل النظام الملكي.

وتابعت الصحيفة أن "الفاب فور" كان يتكون من الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وشقيقه الأصغر هاري وزوجته ميجان ماركل، وبالرغم من وجود النظام الشاب الذي منحه البريق، ولكن الأزمات العائلية ألقت بظلالها على هذا النظام، وجعلت الجمهور الملكي يتشكك فيه.

تشكيل نظام ملكي جديد

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد الخلاف الكبير بين هاري وويليام ومغادرة دوق ساسكس المملكة المتحدة، وتفاقم الخلاف بمذكرات الأمير هاري ومسلسله الوثائقي عبر منصة نيتفليكس، أصبح من الضروري تشكيل نظام ملكي جديد.

وتابعت أن اليوم أصبح ثمة "فاب فور" جديد يدعم التاج البريطاني، حيث تحالف الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت مع عمه الأصغر الأمير إدوارد وزوجته صوفي، قد يبدو التحالف غريب نوعًا ما، ولكنه أثبت أنه قادر على الحفاظ على تماسك العائلة المالكة وجعلها واقفة على قدميها في مواجهة الخلافات والأزمات كافة.

وأضافت أن رؤيتهم معًا في الصف الأول في حفل التتويج كان بمثابة إدراك لما أصبحوا عليه رباعيًا مؤثرًا، وبعد يومين فقط، تولت نفس المجموعة الرباعية زمام المبادرة في حفل حديقة قصر باكنجهام، والذي أشاد بالمتطوعين في جميع أنحاء البلاد، كما ارتدت كيت وصوفي فساتين زرقاء طويلة مشابه لبعضهما البعض.

وذكرت الصحيفة أنه بصفته الأخ الأصغر للملك تشارلز بعمر 16 عامًا، يعد دور إدوارد جسرًا مهمًا بين الأجيال المالكة حيث تشرع العائلة في حقبة جديدة.

وتابعت أن بخلاف العلاقة الجيدة التي تربط ويليام بعمه إدوارد فمنذ اليوم الأول لكيت في العائلة المالكة وكانت على علاقة قوية مع صوفي، وعمل الرباعي سويًا لفترات طويلة، وهو ما دفع الملك تشارلز الثالث لمنح شقيقه لقب دوق إدنبرة وزوجته دوقة إدنبرة.

بعد وفاة والده الأمير فيليب عام 2021، تولى إدوارد العديد من مسؤولياته، بما في ذلك رئاسة جائزة دوق إدنبرة، والآن، إلى جانب لقبه الجديد، يمثل أيضًا شخصية موثوقية لابن أخيه والملك المستقبلي، ويليام، الذي لم يعد لديه شقيقه الأصغر ليتكئ عليه، فبدعم من إدوارد وصوفي من ذوي الخبرة، سيشهد ويليام وكيت مرورًا أكثر سلاسة في واجباتهما المستقبلية كملك وملكة في المستقبل.