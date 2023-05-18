الخميس 18 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثلة حزب العدل تطالب المجلس الحسبى بتيسير إجراءات القاصر

جريدة الدستور

أكدت نرمين ميشيل، ممثلة حزب العدل، أن الوصايا على المال قضية مجتمعية لها تأثير شديد على المجتمع. 

وقالت ميشيل خلال كلمتها في لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال": "لقد امتلأت المحاكم في السنوات الأخيرة بالعديد من قضايا الوصاية التي أرهقت الكثير من الأسر المصرية"، مطالبة المجلس الحسبي بتيسير الإجراءات والإسراع بها في البت بما يحتاج له القاصر.

وأكدت على ضرورة أن يتواكب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال النفقات التي تصرف للقصر، وتطبيق منظومة التحول الرقمي في النيابة الحسبية، مطالبة بإنشاء هيئة للولاية على أموال القصر تجمع كل ما سبق لتوحيد الجهود سواء من جانب المواطن أو القضاة، مع الأخذ بأنه يجب تدريب القضاة على التعامل مع هذه القضايا الإنسانية والمجتمعية.

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