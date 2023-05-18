ياسر صقر ابن كفر الشيخ يقود منتخب المصارعة للتتويج بكأس إفريقيا

حقق منتخب مصر للمصارعة إنجازا رياضيا كبيرا بحصوله على كأس البطولة الإفريقية للمصارعة بتونس الشقيق بقيادة الكابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بحصوله على 8 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين اكتسح بهم المنتخب الترتيب العام لقارة إفريقيا، في البطولة التي تقام من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مدرب المنتخب القومي والمشروع القومي للموهبة بالمحافظة ابن مركز بيلا، مضيفا أن البطولة شهدت حصول اللاعب أحمد عبد الباري لاعب المنتخب والمشروع القومي بكفر الشيخ على المركز الأول بالبطولة تحت 20عاما بوزن 55 ك، وكذلك فوز اللاعب عمر حسين بالميدالية الذهبية وزن 51 ك روماني، محققا المركز الأول تحت 17 سنة، مشاركة الأبطال في البطولة الأفريقية بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

