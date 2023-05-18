عالم المصريات وسيم السيسى يطالب بتعليم الطلاب "حب التاريخ"

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الوهابية دخلت مصر من مدارس الأطفال، معلقًا: "ناظرة المدرسة تحجب العيال والبنت الصغيرة كانت تروح البيت وتقول لأمها أنتِ كافرة".

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية بعنوان قضايا الهوية الوطنية، ضمن فعاليات المحور المجتمعي بالحوارالوطني.

وطالب بضرورة تعليم الطلاب كيفية حب التاريخ المصري، لأن ذلك له دور كبير في الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأكمل: "المعرفة قوة وأولادنا لازم يحبوا مصر ويعلموا عنها التاريخ العظيم، لأن به أصل كل شيء".

وتابع السيسي: "صحيفة (ديلي ميل) قدمت الشكر والعرفان في شهر يوليو للعام الماضي إلى أستاذ مخ وأعصاب، استطاع إنقاذ 20% من إصابات الرأس عن طريق ما يفعله القدماء المصريون".

وانطلقت اليوم الخميس أولى جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني حيث لجنة الثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة واسعة من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية وذلك فى ضوء الموضوعات المدرجة على طاولة مناقشات الحوار والتى تهم المواطن بشكل مباشر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انطلقت أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لمناقشة مسائل الولاية على المال، فيما أكدت إدارة الحوار الوطنى، بأنه على مائدة الوطن، تنطلق أعمال المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة حيث دعت إدارة الحوار الجميع لمتابعة الجلسات، مؤكدة أن هذه النقاشات خطوة لبناء مستقبل أفضل للأسرة المصرية بشكل خاص، والمجتمع عمومًا، مع الترحيب بكل المقترحات والآراء التي تضيف ثراءً للأفكار المطروحة.